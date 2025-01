Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag gefragt

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 96,40 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 96,40 EUR. Bei 96,90 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,35 EUR. Bisher wurden heute 2.387 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,59 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,33 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 253,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

