Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,00 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 96,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,15 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 543 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 109,50 EUR erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 12,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 74,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,69 Prozent.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

