Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 92,80 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.674 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 5,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 40,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

