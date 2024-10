Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag kaum verändert

So bewegt sich Nemetschek SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 96,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 96,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,70 EUR aus. Bei 96,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 205 Stück gehandelt.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 1,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2023 auf bis zu 60,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 59,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,526 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

