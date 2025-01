Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 97,25 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 97,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,25 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.660 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 109,50 EUR erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.01.2024 bei 75,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 22,37 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,33 EUR aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

