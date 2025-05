Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 121,10 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 121,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 121,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,50 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.099 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 126,00 EUR. Gewinne von 4,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,86 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,621 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,67 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 282,81 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst