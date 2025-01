Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 98,05 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 98,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 96,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.818 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 markierte das Papier bei 109,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,20 EUR fiel das Papier am 17.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,33 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent auf 253,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

