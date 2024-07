Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 93,10 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 93,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 93,15 EUR. Bei 92,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.033 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,48 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,539 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,50 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

