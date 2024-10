Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag höher

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 101,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 101,00 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 101,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.909 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,526 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu