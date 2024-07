Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:40 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 91,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 91,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.402 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 7,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

