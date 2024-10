Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 100,60 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 100,80 EUR. Bei 100,60 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 617 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,70 EUR an. Gewinne von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 66,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,528 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

