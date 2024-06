Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 92,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 92,60 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,10 EUR nach. Bei 93,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.118 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,05 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Mit Abgaben von 40,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 86,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich fester