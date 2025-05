Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 121,70 EUR zu. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 122,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,60 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.360 Stück gehandelt.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 126,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach oben. Bei 80,10 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,622 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

