Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 121,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 121,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,80 EUR aus. Bei 122,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.057 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 126,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,622 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 282,81 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nemetschek SE Aktionären eine Freude

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht