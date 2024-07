Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 86,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:49 Uhr 0,3 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,65 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.514 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 13,33 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

