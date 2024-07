Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 86,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 86,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,70 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 352 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 36,04 Prozent sinken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

