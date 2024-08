Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag höher

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 93,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 93,90 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 93,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.389 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,58 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,87 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,537 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 88,75 EUR.

Am 31.07.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt nachmittags im Plus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone