Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag im Minusbereich

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 109,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 109,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 109,30 EUR. Bei 109,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.113 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,51 Prozent.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,625 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 290,89 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag