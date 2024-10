Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 84,94 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 84,94 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 85,74 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 84,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.535.766 Stück.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,28 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 23,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 82,04 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 CHF an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,79 CHF je Aktie aus.

