Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 99,03 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 99,03 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 98,94 CHF. Bei 99,48 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 479.393 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,09 CHF. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Abschläge von 1,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

