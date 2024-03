Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 92,20 CHF nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,20 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,08 CHF aus. Bei 92,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.887 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 26,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,01 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,17 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 110,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,99 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Grün: SLI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SMI

SPI aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain