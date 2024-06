Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 98,18 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,18 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 98,18 CHF. Bei 97,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 955.012 Nestlé-Aktien.

Bei 109,34 CHF markierte der Titel am 24.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 8,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,82 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,00 CHF je Nestlé-Aktie.

