Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 88,40 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 88,40 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 88,58 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,32 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,36 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.775 Nestlé-Aktien.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 108,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (85,70 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,05 Prozent.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,12 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

