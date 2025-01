Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 74,86 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 74,86 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 74,98 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.292.039 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 100,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,04 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,78 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI

SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich