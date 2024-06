Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 98,10 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,10 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,80 CHF ab. Bei 98,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 995.045 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,34 CHF erreichte der Titel am 24.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 89,52 CHF fiel das Papier am 25.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,16 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,82 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,00 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

