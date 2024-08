Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 87,52 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 87,52 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 87,52 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 86,46 CHF ein. Bei 86,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 211.168 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nestlé.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Börse Zürich: So performt der SMI nachmittags