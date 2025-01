So bewegt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag fester

08.01.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 75,26 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,26 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 75,48 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.400.133 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei 100,56 CHF markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,24 Prozent. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,11 CHF an. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus

