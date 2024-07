Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Montagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 92,68 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Bei 92,82 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 56.896 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,90 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,97 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI aktuell: SMI legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Freitagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Schwache Performance in Zürich: SPI liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus