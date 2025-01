Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stabil

09.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 75,30 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 75,30 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 75,44 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 74,96 CHF. Bei 75,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 580.062 Nestlé-Aktien. Bei 100,56 CHF erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,55 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Abschläge von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Handel in Zürich: SMI im Aufwind Börse Zürich in Grün: SPI steigt am Mittag Starker Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich fester

