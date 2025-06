Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 86,56 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,56 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 86,56 CHF. Bei 86,89 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 209.334 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 97,00 CHF. Gewinne von 12,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 15,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,67 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,40 CHF im Jahr 2025 aus.

