Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,94 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 83,94 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,22 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,00 CHF. Bisher wurden heute 1.215.911 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 105,28 CHF markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 82,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,08 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,44 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,76 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

