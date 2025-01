Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 74,02 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 74,02 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,34 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,62 CHF. Bei 73,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 706.620 Nestlé-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,56 CHF erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,86 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,33 CHF an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

