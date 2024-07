Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 94,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,70 CHF an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 94,88 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 94,18 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 430.784 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 108,48 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 12,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,52 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,90 CHF an.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nestlé.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

