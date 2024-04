Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag verlustreich

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 92,28 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 92,28 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 91,92 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,64 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 792.323 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,61 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,59 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SLI verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

SPI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SPI