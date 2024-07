Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 92,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 92,68 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,44 CHF aus. Bei 92,62 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 393.654 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 108,48 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,90 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

