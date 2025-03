Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Nestlé

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 89,14 CHF.

Mit einem Kurs von 89,14 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,44 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,12 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 76.571 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF. 10,63 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 18,31 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gewinne in Zürich: So steht der SMI aktuell

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zu