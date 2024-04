Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 92,26 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 92,26 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 92,50 CHF. Bei 92,44 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.867 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 26,64 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,35 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,59 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI aktuell: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter