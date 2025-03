Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,38 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 90,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 103.469 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,62 CHF) erklomm das Papier am 08.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,12 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 19,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,55 CHF je Nestlé-Aktie.

