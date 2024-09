Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 86,28 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 86,28 CHF. Bei 86,42 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,36 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.651 Stück gehandelt.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,27 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2024 (85,54 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,88 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,82 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SMI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Verluste in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt im Minus