Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 90,76 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 90,76 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 91,10 CHF. Bei 89,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.024.487 Nestlé-Aktien.

Bei 98,62 CHF markierte der Titel am 08.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 19,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,54 CHF im Jahr 2025 aus.

