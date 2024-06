Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 94,26 CHF ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,26 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 93,48 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.594.618 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,34 CHF) erklomm das Papier am 24.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 5,03 Prozent sinken.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,45 CHF.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

