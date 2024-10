Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 86,04 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 86,04 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,04 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 85,58 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.807 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,82 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.11.2023 erreicht. Gewinne von 17,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,05 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,44 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,65 CHF im Jahr 2024 aus.

