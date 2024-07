Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag südwärts

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 93,82 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 93,82 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,32 CHF ab. Bei 93,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 391.295 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 108,48 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,63 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,90 CHF für die Nestlé-Aktie.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester

Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI nachmittags