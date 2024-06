Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 94,58 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 94,58 CHF nach. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,48 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 103.465 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 markierte das Papier bei 109,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,35 Prozent.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 109,45 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,97 CHF je Aktie.

