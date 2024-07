Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

Nestlé im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 89,98 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 89,98 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 89,70 CHF. Bei 90,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 583.372 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,48 CHF. Mit einem Zuwachs von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,90 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

