Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 88,52 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 88,52 CHF ab. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 88,52 CHF. Bei 88,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.516 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,62 CHF) erklomm das Papier am 08.06.2024. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone