Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag im Minus

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 110,98 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,90 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 285.122 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,42 CHF am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,46 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,97 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com