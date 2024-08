Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,76 CHF nach oben.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 90,02 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.178.544 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 16,95 Prozent niedriger. Bei 85,70 CHF fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,52 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,11 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 99,11 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

