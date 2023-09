Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 106,48 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,6 Prozent auf 106,48 CHF ab. Bei 106,20 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,52 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.397 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,73 Prozent. Bei 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Verluste in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge

Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Anleger warten auf Impulse: SMI zum Ende des Montagshandels wenig verändert