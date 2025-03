Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,00 CHF an der Tafel.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 89,00 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 89,44 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 88,92 CHF. Mit einem Wert von 89,36 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 97.849 Nestlé-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,53 CHF je Nestlé-Aktie.

